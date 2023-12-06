Milyon dolarlardan geriye kalan para: Kişi başı 3 bin 700 lira

Ünlü futbolcuların dolandırdığı gerekçesiyle 216 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Seçil Erzan'ın evindeki aramada sadece 67 bin lira bulundu. Adli emanete konan bu paradan müştekilere kişi başı 3 bin 700 lira düşüyor.

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'a ilişkin her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler; Erzan gözaltında alındığında evinde yapılan aramaya dair polis tutanaklarına ulaştı.

Elyazısı tutanaklarına göre; İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde görevli dört polis 1O Nisan’da Seçil Erzan’ın Çorlu’daki evine gitti.

Saat 23.25’te kapıyı çaldılar. Kapıyı Seçil Erzan açmıştı, hiç direnmedi. Erzan hemen gözaltına alındı. Bu sırada evde ve evin önündeki arabalarda arama başladı. Aramalar yapılırken Erzan, kendine zarar vermemesi veya herhangi bir delili gizlememesi için polis kontrolünde kaldı.

TV ÜNİTESİNİN OLDUĞU BÖLÜMDE 67 BİN TL



A.S. ve B.U. adlı kişiler de şahit sıfatıyla bu aramaya dahil edildi. Erzan kendi kullandığını söylediği biri siyah diğeri beyaz renkli iki telefonu polislere teslim etti. Arama devam ederken avukatı da eve geldi. Odalardan birindeki TV ünitesinin rafında paralar bulundu. Polisler hemen bu paraları sayarak tutanağa geçirdi. Rafta 67 bin lira vardı. Evde başka bir para, altın veya mücevher bulunamadı. Devam eden aramada üzeri numaralandırılmış ve içeriğinde para miktarları ile isimlerin yazılı olduğu dokümanlar bulundu. Tutanaktaki bilgilere göre aramada başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Kayıtlara göre 4+1 büyüklüğündeki evde arama yaklaşık 1 saat sürdü. Polisler aramayı bitirdikten sonra Erzan’a “Evde aramadan kaynaklı bir zarar ziyan var mı?” diye sordu. Erzan da “Hayır, yoktur” diye cevap verdi. Böylece arama tamamlandı ve elyazısıyla üç sayfalık bir tutanak tutuldu. Bu tutanak hem Erzan hem avukatı ve hem de diğer şahitler tarafından imzalandı.

PARA, ADLİ EMANETTE BEKLETİLİYOR



Resmi raporlara ve dava dosyasına giren kayıtlara göre Seçil Erzan “fon” için 5-6 ay içinde 43 milyon 920 bin dolar toplamıştı. Bu para bugünün kuruyla 1 milyar 273 milyon 689 bin lira ediyor. Bu paraya Erzan’ın topladığı 15 milyon 335 bin lira da eklenince toplam para miktarı 1 milyar 289 milyon 15 bin lira oluyor. Erzan’ın evinde ise desteler halinde sadece 67 bin lira bulundu. Bu para kayda alındı ve şu an adli emanette. Geride kalan 1 milyar 222 milyon 15 bin liranın akıbeti ise meçhul… Adli emanetteki bu para iddianamedeki 18 müştekiye bölündüğünde kişi başına sadece 3 bin 700 lira düşüyor.