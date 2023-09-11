Poor Things Venedik’e damga vurdu

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin kapanış gecesinde ödüller dağıtıldı. Yorgos Lanthimos’un yönettiği ve Emma Stone’un başrolünde yer aldığı “Poor Things” Venedik Film Festivali’nin kapanış gecesinde festivalin en prestijli ödülü olan Altın Aslan’ı kazandı. Emma Stone ise bu filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

“Poor Things” eleştirmenlerden büyük beğeni toplamış ve festivalin favorisi olarak öne çıkmıştı. Emma Stone’un etkileyici performansı, ona bu prestijli ödülü kazandırdı.

Ayrıca, film festivalinde diğer ödüller de sahiplerini buldu. Ryusuke Hamaguchi’nin “Evil Does Not Exist” adlı filmi Büyük Jüri Ödülü’nü alırken, Matteo Garrone, En İyi Yönetmen dalında Gümüş Aslan’a değer görüldü. Agnieszka Holland’ın “Green Border” filmi Jüri Özel Ödülü’nü kazanırken, Guillermo Calderón ve Pablo Larraín’in senaryosu “El Conde” ile En İyi Senaryo ödülünü aldı.

Emma Stone’un yanı sıra, Peter Sarsgaard da “Hafıza” adlı performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

TÜRKİYE’DEN İKİ YÖNETMEN

Bu yılki festivalde “Ufuklar (Orizzonti)” kategorisinde Türkiye’den iki yönetmenin filmi de dünya prömiyerlerini yaptı. Yönetmen Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” filmi ile Nehir Tuna’nın “Yurt” filmi, Venedik’te sinemaseverlerle buluştu.