"Popülist siyasete karşı halk yönetimi"

Öncü DURMUŞ

DEM Parti Kadıköy Belediye Eşbaşkan Adayı Veysi Eski ilçenin sorunlarını ve yapmak istediklerini BirGün'e anlattı. Kadıköy’de yaşayan seküler kesimlerin ağırlığına dikkat çeken Eski, Kadıköy’ü rejime karşı duran bir direnç noktası olarak tanımladı.

Bu bölgede solun öne çıkmasını önemli bulduklarını söyleyen Eski, “Adaylık sürecinin başında birleşik mücadele zeminlerini ne yazık ki yaratamadık. Belli tartışmalar sonucunda da aslında son ana kadar bekledik. Görüşmelerimiz olumsuz sonuçlanınca biz de adaylığımızı açıkladık” dedi.

Popülist siyasetin yerel seçimlere etkisini çok daha fazla gördükleri bir sürecin yaşandığını anlatan Eski, "Üzülerek söylüyorum ki maalesef popülist siyasetin en büyük örneği Hatay oldu. Ancak bu siyaset biçiminin ikinci bir örneği olarak da Kadıköy’ü gördük. DEM Parti açısından da kendimizi ittifak ve zemin partisi olarak tanımladığımız yerde Kadıköy’de de başka olanakları ortaya çıkarmak isterdik. Ama gelinen son süreç bu oldu ve biz halkı tercihsiz bırakmak istemedik” diye konuştu.

‘CEKETİMİ BIRAKSAM KAZANIR’A KARŞIYIZ

CHP’nin kalesi olarak anılan Kadıköy’de ‘Ceketimi bıraksam kazanır’ anlayışına da karşı olduklarını söyleyen Eski, halkın siyasete katılamadığını söyledi. Eski, “Seçim çalışmalarımız çerçevesinde sahadan da gördüğümüz bir nokta, ülkenin sorunlarının büyüklüğü. Dolayısıyla çalışmalarda da fark ediyoruz ki seçimler genel seçim havasındaymış gibi. Yerelin sorunlarından daha çok ekonomik kriz ve iktidarın baskı politikaları konuşuluyor. Ama bu tek sebep değil. Seçimlerin önemi 1 Nisan sonrası için de kritik. Neticede 31 Mart’tan sonra kimin kazanıp kazanmadığından bağımsız hala tek adam rejimi sorunumuz var. Ve bu gerçeklik yerel seçim çalışmalarına da yansıyor” ifadelerini kullandı.

SORUNLARI HALKLA ÇÖZECEĞİZ

Adaylıklarının AKP’nin kendilerini Kürt coğrafyasına sıkıştırma çabasına karşı bir itiraz olduğunu da dile getiren Eski şu ifadeleri kullandı:

“Mahalle meclisleri aracılığı ile ülkede oluşturulan siyasetsizlik çizgisini dağıtmanın, halkı yönetimde söz sahibi kılmanın yollarını arayarak çalışmalarımızı ilerleyeceğiz. Kadıköy’ün sorunlarını orada yaşayan tüm kesimlerle çözmeye aday olduk. En büyük sorunlardan birisi barınma meselesi. Şu an Kadıköy’de dönüştürülmesi gereken 10 bin bina var. Yeldeğirmeni ve Osmanağa Mahallesi özellikle AKP’nin gözünü diktiği yerler. Bunun önemini anlamamız lazım. Bakalım Fikirtepe’ye, her yer beton. Fikirtepe halkı Fikirtepe’de değil. Kadınlara yönelik saldırıların çok ciddi boyutlara ulaştı. Kadın bakış açısıyla bir yönetilecek bir belediyeye talibiz. İktidarın belediyelere bakış açısı rant, talan anlayışı. İktidarcı bakış açısını ortadan kaldırmamız gerekiyor. İnsanlar açlık sınırının altında yaşarken pozisyonumuzu değiştirmemiz, yerel yönetim anlayışlarını da bu doğrultuda halkın söz sahibi kılınacağı anlayışlara çevireceğiz."