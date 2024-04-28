Porto'nun yeni başkanı Andre Villas-Boas oldu

Portekiz ekibi Porto'da kulüp başkanlığına Andre Villas-Boas seçildi.

Kulübün sitesinde yer alan açıklamada, Dragao Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda, 46 yaşındaki Villas-Boas'ın 21 bin 489 oyla dört yıllığına başkan seçildiği kaydedildi.

1982 yılından bu yana kulübü yöneten mevcut başkan Jorge Nuno Pinto da Costa ise 5 bin 224 üyenin oyunu alabildi.

Andre Villas-Boas, teknik direktörlük kariyerinde Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit Saint-Petersburg, Shanghai SIPG ve Marsilya takımlarını çalıştırdı.

Villas-Boas, 2010-11 sezonunda Porto ile UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşadı.