Prag'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin Atatürk heykeli dikme talebi reddedildi

Çekya'nın başkenti Prag'da Türkiye Büyükelçiliği'nin, cumhuriyetin 100. yılı için üç metrelik Atatürk heykeli dikmesi talebi 'Ermeni soykırımı' gerekçe gösterilerek reddedildi.

Prag'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin, elçilik binasının karşısındaki Ankarska (Ankara) Caddesi'nde bulunan küçük bir parka dikmek istediği Atatürk heykeli, 'Ermeni soykırımı' gerekçe gösterilerek reddedildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Prag altıncı bölgesi sözcüsü, Çek medyasına yaptığı açıklamada belediye meclisi üyelerinin isteği değerlendirdiğini, bölge yetkilileri ve Çekya Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından talebi reddettiklerini söyledi.

Prag 6. bölgesinin kültürden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Jan Lacina, Mladá Fronta Dnes gazetesine yaptığı açıklamada, kararı alırken birden fazla kriteri göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

Birinci neden olarak heykelin sanatsal kalitesinin ve heykelin yerleştirileceği Ankara Caddesi’ndeki konumunun önemli olduğunu belirten Lacina, 1915 olaylarına da gönderme yaptı. Başkan Yardımcısı, Çekya'nın 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıdığını hatırlattı.

Jan Lacina “Modern, laik Türk devletinin kurucusuna gereken saygıyı koruyoruz ama Prag 6. bölgesinde heykeli yerleştirmeyeceğimize karar verdik” dedi.