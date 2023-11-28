Premier Lig'de zirvenin yeni sahibi Arsenal

Spor Servisi

Zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'de, haftanın öne çıkan mücadelesinde Manchester City, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. City'nin 27. dakikada tek golünü kaydeden Norveçli santrfor Erling Haaland, ligde 50 gole en az maçta (48) ulaşan futbolcu unvanına ulaştı. Konuk takımın golünü ise 80. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti. Liderlik yolundaki rakiplerinin puan kaybını fırsata çeviren takım ise Arsenal oldu. Londra ekibi, 89. dakikada Kai Havertz'in ağları sarsmasıyla deplasmanda Brentford'u 1-0 yenerek ligde ilk sıraya yerleşti.

Üst sıraları yakından ilgilendiren diğer karşılaşmada Aston Villa, Tottenham deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray ile yarın Şampiyonlar Ligi grup maçında karşılaşacak Manchester United ise deplasmanda Everton'ı 3-0 yendi. Ligin 13. haftası sonunda 30 puanlı Arsenal lider, 29 puanlı Manchester City ikinci sırada yer alıyor.