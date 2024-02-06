Prens Harry, kanser olduğu açıklanan babası İngiltere Kralı'nı ziyaret etti

İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry, kanser olduğu açıklanan babasını ziyaret etti.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry, kanser olduğu açıklanan babasını ziyaret etti.

Kraliyet görevlerinden çekilen ve ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle 2020'den beri ABD'de yaşayan Prens Harry, Kral Charles'ın dün kanser olduğunun açıklanması üzerine bugün İngiltere'ye geldi.

Buckingham Sarayı yakınlarındaki Clarence House Sarayı'nda babası Kral Charles'la görüşen Prens Harry'nin ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Prens Harry'nin ziyaretinin ardından Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Clarence House Sarayı'ndan Buckingham Sarayı'na geçti. Kral ve Kraliçe buradan da helikopterle Sandringham Sarayı'na gitti.

İngiliz medyasında yer alan bilgiye göre Prens Harry, İngiltere'de kalacağı süre boyunca kardeşi Galler Prensi William'la görüşmeyecek.

Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrıldığını açıklamış, daha sonra ABD'li eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınmıştı.

Çıktığı televizyon programları ve yazdığı kitabında kraliyet ailesini ırkçı ve "çekilmez" olmakla suçlayan Prens Harry, özellikle babası ve kardeşiyle ilişkisine ilişkin tepki çeken detayları açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Kral Charles'ın ocak ayında prostat büyümesi tedavisi olacağı açıklanmış, 26 Ocak'ta hastaneye yatan Kral, 29 Ocak'ta taburcu edilmişti.

Buckingham Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, prostat büyümesi tedavisi esnasında fark edilen endişe verici bir durum neticesinde yapılan testlerde Kral Charles'a kanser teşhisi konduğu kaydedilmişti.

Kral'ın prostat kanseri olmadığına da vurgu yapılan açıklamada, kanserin türü ya da evresine ilişkin detaylara yer verilmemişti.

Saray, Kral'ın bir süre kamuya açık etkinliklere katılmayacağını, resmi görevlerine ise devam edeceğini belirterek, kanser tedavisine başlandığını açıklamıştı.

Kral'ın, spekülasyonların önüne geçmek için teşhisin duyurulmasını istediği de belirtilen açıklamada, ayrıca Kral Charles'ın kardeşleri ve oğlu Prens William'a haberi kendisinin verdiği de kaydedilmişti.