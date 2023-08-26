Prigojin'in öldüğü belirlenen uçaktaki 10 cesede ve kara kutuya ulaşıldı

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova yakınlarında düşen ve Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu belirtilen özel jetin enkazında 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldığını bildirdi.

Komite tarafından şu açıklama yapıldı:

"EŞYALARA VE BELGELERE EL KONULDU"

"Uçak kazasına ilişkin tüm koşulların tespiti için gerekli olan eşya ve belgelere el konuldu. Gerekli adli tahliller de yapılıyor. Soruşturma kapsamında, yaşananlara yönelik olası tüm seçenekler dikkatlice kontrol edilecek. Kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik testler yapılıyor."

NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.