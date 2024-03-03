Prof. Dr. Çelik açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesinde 7 bin 609 TL kayıp var

Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranının yüzde 62'den yüzde 17,6'ya indiğini belirterek, "bayram ikramiyesinde 7 bin 609 TL kayıp olduğunu" söyledi.

Emekli bayram ikramiyesi tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten maddenin de içerisinde yer aldığı 8. Yargı Paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Emekli bayram ikramiyesi tutarı artırılacak. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilerin bayram ikramiyesindeki kaybına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yasanın Meclis'ten geçtiğini belirten Çelik, "Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62'den yüzde 17,6'ya indi" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 72 DÜŞÜŞ VAR

"Bayram ikramiyesinde 7 bin 609 TL kayıp olduğunu" vurgulayan Çelik, "Emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62,4'ü iken 2024'te (zamlı 3 bin liralık haliyle) asgari ücretin yüzde 17,6'sına geriledi. Yüzde 50 artış yok yüzde 72 düşüş var!" dedi.

İKRAMİYENİN 10 BİN 609 TL OLMASI GEREKİRDİ

Çelik, şöyle devam etti: "10 bin 609 TL olması gereken ikramiye 3 bin TL olacak! Bayram ikramiyesinin 2018'deki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerekirdi! Emeklinin toplam iki bayram ikramiyesi kaybı 15 bin liradan fazla! Hakikat budur. Gerisi dezenformasyon ve demagojidir!"