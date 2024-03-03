Prof. Dr. Kozanoğlu 'Emeklilerin dikkatine' diyerek açıkladı: Hakkınızı arayın!

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için yaptığı açıklamayı değerlendirdi. OVP'de dolar kurunun 36.8 lira olarak belirtildiğini aktaran Kozanoğlu, "Ekonomiye %3,4 bir maliyetle maaşlarınız 17002 lira olur. Hakkınızı arayın!" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilere yönelik yaptığı açıklamaya tepkiler gelmeye devam ediyor.

Erdoğan, 28 Şubat'ta Kütahya'daki mitingde emekliler için seyyanen zam önerisine kapıyı kapatmıştı.

"En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil" diyen Erdoğan, şunları söylemişti:

Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm işçisi ve memuruyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Seyyanen artışların, emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız.

BirGün yazarı Prof Dr. Hayri Kozanoğlu, Erdoğan'ın emeklilere yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Emeklilerin dikkatine!" diyen Kozanoğlu, Erdoğan'ın açıklamasını anımsatarak Orta Vadeli Program'da dolar kurunun 36.8 lira olarak belirtildiğini aktardı.

"1,4 trilyon 38 milyar dolar eder" diyen Kozanoğlu, " Son GSYH 1119 milyar dolar. Demek ki ekonomiye %3,4 bir maliyetle maaşlarınız 17002 lira olur. Hakkınızı arayın!" ifadelerini kullandı.