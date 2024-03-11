Prof. Dr. Naci Görür'den Samsun depremi değerlendirmesi: Denize doğru ilerliyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Samsun'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, "Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor" uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Samsun açıklarındaki depremin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Görür, "Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor" uyarısında bulundu.

Görür, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Samsun Taflan açıklarında 4,1 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen kıyıya paralel güneye dalımlı bindirme fayları ile ilgili. Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor."