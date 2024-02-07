Prof. Dr. Naci Görür'e iki partiden adaylık teklifi

Prof. Dr. Naci Görür, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için iki partiden adaylık teklifi aldığını açıkladı. Görür, "Biz bu deprem belasını bu ülkenin başından def edeceksek Türkiye Cumhuriyeti olarak, hükumetiyle, muhalefetiyle, siyaseti bu işin dışında bırakmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 31 Mart yerel seçimleri için kendisine iki partiden başkan adaylığı geldiğini söyledi.

Candaş Tolga Işık'ın programında açıklamalarda bulunan Görür, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklif edildi. İstanbul Büyükşehir'i İYİ Parti teklif etti. Elazığ Belediye Başkanlığı’nı CHP etti. Teklifler oldu. Çok teşekkür ederim. Beni onore ettiler" ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık'ın "Kabul etmediniz mi?" sorusuna yanıt veren Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Kabul edip etmemek değil benim yoluma yöntemime inancıma ters. Ben partiler dışı siyaset dışında olmalıyım ki beni AK Parti de dinlesin CHP de dinlesin, MHP'de dinlesin. Beni takip edenlerin önemli bir kısmı AK Partili, MHP'li.

Yazıyorlar bana 'Hocam Allah senden razı olsun' diye. Ben bir partinin adamı olabilir miyim yani? Naci Görür olarak bir oyum var o ayrı. Ama biz bu deprem belasını bu ülkenin başından def edeceksek Türkiye Cumhuriyeti olarak, hükumetiyle, muhalefetiyle, siyaseti bu işin dışında bırakmamız gerekiyor."