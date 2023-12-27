Prof. Dr. Naci Görür’den Malatya depremi sonrası açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depreminden sonra yaptığı açıklamada “Malatya Fayı'nın Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibarıyla yüklendiğini anlıyoruz” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken ilçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.

GÖRÜR’DEN UYARI

Malatya'daki depremin ardından uyarılarını sürdüren yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım" dedi.

Deprem uzmanı X’teki paylaşımında şunları yazdı: "Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da 4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayı'nın güney ucunda. Malatya Fayı'nın Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibarıyla yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Sevgiyle."