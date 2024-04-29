Prof. Dr. Osman Bektaş: Kuzey Marmara Fayı ancak 6.4 büyüklüğünde deprem üretir

Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, pek çok uzmanın aksine İstanbul'u ağır şekilde etkilemesi beklenen muhtemel Marmara Depremi'nin şiddetinin 7'den küçük olacağını savunarak Kuzey Marmara Fayı'nın ancak 6,4 büyüklüğünde bir depreme yol açabileceğini öne sürdü.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da büyük yıkıma yol açabileceği belirtilen ve pek çok uzmanın 7.2 ile 7.6 arasında büyüklüğü olacağını öngördüğü depremin büyüklüğünün en fazla 6,4 olacağını iddia etti.

Uzun yıllar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KATÜ) görev yapan jeolog Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Marmara Fayı'nın ancak 6.4 büyüklüğünde deprem üretebileceğini savundu.

Bektaş, X hesabı üzerinden şunları yazdı:

"Marmara Bölgesi'nin, 7 den büyük tarihsel deprem dönüşü 89-163 yıl arasında (Ambraseys,2000). Kuzey Marmara Fayı 87 yıl arayla (1912-1999) 7 den büyük üç deprem üretti. Batıdan doğuya olan 20.Yüzyıl deprem serisinde Kuzey Marmara Fayı 1912 Mürefte M 7,4 depreminden sonra 87 yıl süren 1.SAKİNLIK DÖNEMİNDE 1935 M 6,4 Marmara Adası-Erdek ve 1963 M 6,3 Adalar depremlerini üretmiştir.1999 M 7,4-7,2 İzmit-Düzce depremlerinden sonraki 2. SAKİNLİK DÖNEMİNDE ise 62 yıl içerisinde (87-25), creep, sürünme, yapan Kuzey Marmara Fayı ancak M 6,4 depremi üretebilir."

MARMARA BÖLGESİNİN

7 den büyük tarihsel deprem dönüşü 89-163 yıl arasında (Ambraseys,2000).

Kuzey Marmara Fayı 87 yıl arayla (1912-1999) 7 den büyük üç deprem üretdi.

Batıdan doğuya olan 20.Yüzyıl deprem serisinde Kuzey Marmara Fayı 1912 Mürefte M 7,4 depreminden sonra 87 yıl — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) April 29, 2024

Osman Bektaş, daha önceki açıklamalarında da Marmara Denizi'nde 7 ve üzerindeki büyüklükte deprem beklendiğini öne süren uzmanları eleştirmişti.

"7'DEN BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI DÜŞÜK"

Bu tezlerin ABD'li jeofizikçi Tom Parsons'ın 2000 yılında yayımladığı makaleye dayandığını söyleyen Bektaş, sonraki 23 yılda birçok yeni verinin ortaya çıktığını söylemiş ve şunları ifade etmişti:

"Naci Hoca başta olmak üzere birçok arkadaşım Parsons'ın 2000 yılındaki '30 yılda yüzde 64 olasılıkla 7 ve üzeri deprem olacak' tezini gündeme getirmeye devam ediyor. Ancak Marmara Denizi'nde kırılması beklenen faylara ilişkin 23 yılda birçok yeni veri ve bilgi edildi.

Parsons'ın 2000 yılındaki tezi bilimsel çalışmaların sonucuna göre revize edildi. Artık Batı Marmara'daki fayların enerji biriktirmediğini ve bu fayların sürüklendiği bilimsel yayınlarla ortaya konuldu. Dolayısıyla Naci Hoca ve birçok meslektaşımın 7'den büyük deprem olasılığını düşük görüyorum."