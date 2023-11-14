Prof. Dr. Şenol’a yönelik 'tehdit' suçundan hapis cezası alan Mustafa Yücel, trafik kazasında öldü

Eskişehir'de pikabın iş makinesine çarptığı kazada aynı aileden iki kişi öldü. Ölen sürücünün, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u kapısının önüne dana dili koyarak tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası alan Mustafa Yücel olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kontrolden çıkan pikabın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu baba kız hayatını kaybetti, sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

Eskişehir-Mihalıççık kara yolunda seyreden 40 yaşındaki Mustafa Yücel idaresindeki pikap, Karageyikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan ekskavatöre çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücü Mustafa Yücel ve 8 yaşındaki kızı Nisa Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

49 yaşındaki Firdevs Yücel ve diğer kızı Sena Yücel ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba ve kızının cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DANA DİLİYLE PROFESÖRÜ TEHDİT ETMİŞTİ

Kazada hayatını kaybeden sürücünün, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un kapısının önüne dana dili koyarak tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan Mustafa Yücel olduğu öğrenildi.

Yücel, Şenol'u ofisinin önüne dana dili bırakarak tehdit ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada, tehdit suçundan 4,5 yıl ısrarlı takip suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5,5 yıl hapse çarptırılmıştı.

Yücel'in tutuklanması talebi reddediliyordu.