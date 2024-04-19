Prof. Dr. Tüysüz, Ege Denizi'ndeki depremi değerlendirdi: Başka bir depremi tetikleme ihtimali var mı?

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Depremin 2020'de yaşanan Sisam depreminin artçısı olduğunu söyleyen Tüysüz, depremin başka bir depremi tetikleme ihtimalinin olmadığını kaydetti.

Bilim Akademisi Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Ege açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin, 2020 yılında İzmir'de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu söyledi.

Tüysüz, Seferihisar açıklarında yaşanan depremin, 2020'deki depremle aynı fay üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Depremin başka bir depremi tetikleme ihtimalinin olmadığını kaydeden Tüysüz, "Bu deprem 2020'de yaşadığımız Sisam depreminin artçısı. Aynı fay üzerinde meydana gelen bir deprem. Bu fayda en büyük deprem 2020'de İzmir depreminde oldu. Ancak çevrede bir sürü fay var. Başka faylarda başka nedenlerle depremler olabilir. Bu fayda, 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğünden daha büyük bir deprem beklentimiz yok" diye konuştu.

EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 11.02'de, yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.