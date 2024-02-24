Proje iptal, halk plajı yapılacak

İzmir Çeşme’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, ücretsiz denize girilen yerlerden biri olan Gücücek Koyu için kiralama ihalesine çıkmasına karşı başlatılan hukuki mücadele sonuç verdi. Bölgeye, beş yıldızlı halk plajı yapılacak.

Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seher Gacar, “Halk ile devletin karşı karşıya durmak yerine sorunlara ortak akıl ile birlikte çözüm arayışının ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunu da gösterdiğini düşünüyoruz.” dedi. Kararın örnek teşkil edeceğine dikkat çeken Avukat Gacar, "İşgal ve talan edilen tüm sahillerimizde, halkın sahillere özgürce erişim engelinin kalkmasını diliyoruz.” diye konuştu.