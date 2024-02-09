Psikologlar yerine manevi danışman

Berkay SAĞOL

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra afet bölgesindeki sorunlar hâlâ giderilmiş değil. Ancak 11 kenti etkileyen depremlerin ardından yurttaşların travmayı atlatması için yapılan çalışmalar tartışma konusu. Yurttaşlara verilen psikolojik destek çok az. Fakat bölgeye bir yıl boyunca 15 binden fazla din görevlisinin “manevi danışman” olarak yollandığı açığa çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, bölgedeki “çalışmaları” için, “Kur'an okumayı, dua etmeyi telkin ettik.” açıklaması yaptı.

UZMANLARA İHTİYAÇ VAR

Hatay Akademik Psikologlar Derneği Başkanı Doğan Kuş, Diyanet’in bölgeye “manevi danışman” göndermesine tepkili. Kuş’a göre, travma yaşayan yurttaşlar için, ruh sağlığı uzmanlarına ihtiyaç var. Kuş, “Din adamlarından ziyade bizlerle beraber çalışacak ruh sağlığı profesyonellerine ihtiyacımız var” diyor. Kuş, sözlerini, şöyle sürdürüyor: “İnsanların şu anda temel ihtiyaçlarını karşılamalarında ciddi sorunlar var. Travma yaşayan insanların ‘Bir psikoloğa ihtiyacım var’ demesi için, temel ihtiyaçları karşılanmalı. Biz bir yıldır yoğun bir şekilde gönüllü arkadaşlarımızla sahada ve kendi kliniklerimizde çalışıyoruz. Uzmanlık alanlarımız dahilinde elimizden geldiğince herkesi kabul etmeye çalışıyoruz. Yerel yönetimlerle çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve şu anda yer tahsisi bekliyoruz. Yer tahsisi yapıldığı zaman daha kapsamlı çalışmalar yapacağız.”

DESTEK SAĞLANMADI

Hatay Depremzede Derneği Başkanı Ekrem Deveci de afet bölgesindeki yurttaşlara verilecek psikososyal desteğin önemine vurgu yapıyor. Deveci, “İnsanların yıkım karşısındaki psikolojik travmalarını bilim insanlarıyla çözmesi gerekirken, meseleyi dini boyutuyla çözmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullanıyor.

“Sağlık Bakanlığı bünyesinde psikologlar vardı ama sayıları çok azdı” diyen Deveci, şöyle devam ediyor: “Depremin üzerinden bir yıl geçti ve burada herkesin çok ciddi şekilde psikolojik desteğe ihtiyacı var.”