PTT'nin 34 bin 916 metrekarelik arazisi yandaşa gidiyor

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, PTT’nin 34 bin 916 metrekare arazisini davet usulü ile başka firmalar daha avantajlı teklifler verirken yandaş firmaya yüzde 30 pay karşılığı devrettiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, PTT’nin Diyarbakır Kayapınar’da 34 bin 916 metrekare arazisini yüzde 30 pay karşılığı davet usulüyle AKP’ye yakın bir firmaya devrettiğini açıkladı.

İlgezdi, “Çok değerli bir arsa. Diğer inşaat firmaları yüzde 50 verecek olmasına karşın yüzde 30’a yandaşa verilmiş” dedi.

CHP’li Akkuş İlgezdi, arsanın devrinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun önünde olduğunu ve Bakan Uraloğlu’nun onaylaması halinde bu değerli arazinin yandaşa gideceğini, kamunun zarar ettirileceğini belirterek, şunları söyledi:



“Kamunun malları haraç mezat yandaşlara satılırken, son örnek Diyarbakır’dan gelecek gibi görünüyor. Daha önce kamudan birçok ihale alan ve aldığı ihalelerle ihya olan bir şirkete veriliyor. Bu şirket Hatay’da 2,5 milyar lira bedelinde 800 adet deprem konutu yapım işini de almıştı. Ayrıca şirketin yönetim kurulu başkanı ihalelerden önce AKP’li üst düzey isimlere yaptığı görüşmelerden de biliniyor. 2021 yılında Bursa’da yapılacak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ihalesi 720 milyon liraya almıştı.”