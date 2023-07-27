Putin: 25 ila 50 bin ton tahılı Afrika’ya ücretsiz verebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu’nda yaptığı konuşmada, 3-4 ay içinde 25 ila 50 bin ton tahılı Afrika’da 6 ülkeye ücretsiz olarak gönderebileceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25 ila 50 bin ton tahılı ücretsiz göndermek için 3-4 ay içinde hazır olacaklarını belirtti.

Putin, tahıl teslimatının da ücretsiz olacağını ekleyerek, “Önümüzdeki 3-4 ay içinde Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25 ila 50 bin ton tahılı ücretsiz olarak sağlamaya hazır olacağız, ayrıca bu ürünü tüketicilere ücretsiz olarak ulaştıracağız. Belki birkaç rakam daha ilginizi çekebilir. Ukrayna geçtiğimiz yıl yaklaşık 55 milyon ton tahıl üretti. İhracat ise 17 milyon tonu buğday olmak üzere 47 milyon ton olarak gerçekleşti. Rusya, geçen yıl 156 milyon ton tahıl üretti. Bunun 48 milyon tonu buğday olmak üzere 60 milyon tonu ihraç edildi” dedi.

“RUSYA’NIN TAHIL PAZARINDAKİ PAYI YÜZDE 20’DİR”

Putin, Rusya’nın tahıl pazarındaki payının yüzde 20 olduğunu, Ukrayna’nın payının ise yüzde 5’ten az olduğunu ifade ederek, “Rusya'nın dünya tahıl pazarındaki payı yüzde 20, Ukrayna'nınki ise yüzde 5'in altında. Bu da Rusya'nın küresel gıda güvenliğine önemli bir katkıda bulunduğu ve tarım ürünlerinin sağlam, sorumlu bir uluslararası tedarikçisi olduğu anlamına gelmektedir” dedi.

TAHIL ANLAŞMASI

Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğuyla Rusya-Ukrayna arasında varılan Tahıl Anlaşması, 17 Temmuz’da sona erdi. Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “ Anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmı şu ana kadar uygulanmadı” diyerek anlaşmadan çekildiklerini dile getirmişti.

Rusya tarafından yapılan açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya olmadan da çalışmaya devam edebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e resmi mektuplar göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin ya da benzerinin üçlü bir formatta devam ettirilmesini teklif ettim” ifadelerini kullanmıştı.