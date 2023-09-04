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Putin'den Erdoğan'a: Bir dahaki sefere tatile gelin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bize tatile gelin bir dahaki sefere. Çok yeşillik bir alan burası" dedi. Erdoğan ise "Bizim Karadeniz gibi" yanıtını verdi.

Güncel
  • 04.09.2023 16:10
  • Giriş: 04.09.2023 16:10
  • Güncelleme: 04.09.2023 16:15
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Putin'den Erdoğan'a: Bir dahaki sefere tatile gelin

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi.

Erdoğan'ı kapıda Vladimir Putin karşıladı. İkili burada kısa bir süre sohbet etti.

Putin, Erdoğan'a yönelik, "Bize tatile gelin bir dahaki sefere. Çok yeşillik bir alan burası" dedi.

Erdoğan ise "Bizim Karadeniz gibi" yanıtını verdi.

Putin de "Aynen aynen" cevabını verdi.

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