Putin'den Erdoğan'a: Bir dahaki sefere tatile gelin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bize tatile gelin bir dahaki sefere. Çok yeşillik bir alan burası" dedi. Erdoğan ise "Bizim Karadeniz gibi" yanıtını verdi.

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