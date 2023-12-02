Putin emir verdi: Rusya ordusuna 170 bin yeni asker katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya 170 bin yeni askerin katılmasını emretti. Bu sayı tamamlanırsa ordudaki asker sayısı 1 milyon 300 bini geçecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ordusuna asker sayısını yaklaşık 170 bin artırarak toplam 1 milyon 320 bine çıkarma talimatı verdi.

The Guardian'ın aktardığına göre Putin'in kararnamesi, cuma günü Kremlin tarafından yayınlandı ve derhal yürürlüğe girdi. Bu kararname ile Rus askeri personel sayısı 1 milyon 320 bini asker olmak üzere yaklaşık 2 milyona 200 bine ulaştı.

Putin, Ağustos 2022'de orduya 137 bin yeni askerin alınmasını emretmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, 137 bin askerin orduya katılmasına Ukrayna ile yaşanan savaşı ve NATO'nun saldırganlığını gerekçe gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'da kaç askerinin öldürüldüğü kesin olarak bilinmiyor. Ekim ayında İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın "muhtemelen 150 bin ila 190 bin arasında kalıcı kayıp verdiğini" söyledi.

Geçtiğimiz aralık ayında Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, ülkenin "Rusya'nın güvenliğini sağlamaya yönelik görevlerin yerine getirilmesini garanti altına almak için" 1,5 milyonluk bir güce ihtiyacı olduğunu açıkladı. Bakan ordunun bu büyüklüğe ne zaman ulaşacağını söylemedi.