Rahatsızlandığı mağaradan tahliye edilen ABD'li dağcının tedavisi sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulandıktan sonra başlatılan çalışmalarla 12 Eylül'de tahliye edilen ABD'li dağcının tedavisi devam ediyor.

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdikten sonra yapılan tedaviyle doktorların kararı üzerine 9 Eylül'de başlatılan çalışmaların ardından dün günün ilk saatlerinde tahliye edilen Mark Dickey'in tedavisi, helikopterlerle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Gözlem amaçlı Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'ne alınan Dickey, test ve kontrollerin ardından servise alındı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, nişanlısı Jessica Van Ord'un refakat ettiği Dickey'i ziyaret etti.

Dickey'in tedavisinin Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüğünü belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Burası donanım olarak son derece üst seviyede bir hastanemiz ve Türkiye'mizin biliyorsunuz ilk şehir hastanelerinden birisi. Biraz önce doktorlarımızdan bilgi aldık, medikal tedavisi, tetkikleri de bir yandan devam ediyor. Kendisiyle de konuştuk. İyi hissettiğini ve giderek de daha iyiye gittiğini kendisi de doktorlarımız da ifade etti. Bir süre burada, hastanemizde misafir edilecek. Tedavisi sürecek ve ondan sonra da tabi doktorlarımızın takdiriyle taburcu işlemleri gerçekleştirilecek."