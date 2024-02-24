Ramazan değil, propaganda ayı

Yandaşlar Ramazan ayını da yine seçim malzemesine dönüştürdü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Yücel Yılmaz, belediyenin iftarda dağıtacağı yemek kutularının üzerine ismini yazdıracak.

İsmail ARI

Büyük bir bölümü Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilecek 31 Mart yerel seçimi yandaşlar için seçim malzemesine dönüştü. AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan ayı boyunca iftar etkinliklerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kaynakları ile satın alınıp dağıtılacak sıcak yemek kutularının üzerine kendi ismini yazdırıyor.

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sıcak yemek hizmeti verilmesi için ihaleye çıkıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 26 Şubat Pazartesi günü yapacağı ihaleyi kazanacak firma, Balıkesir’in 20 ilçesinde Ramazan boyunca her gün iftarda dağıtılmak üzere 500 bin kişiye sıcak yemek hizmeti verecek. Mercimek çorbası, dana etli patates yemeği, pilav, Ramazan pidesi, höşmerim tatlısı ve su olarak dağıtılacak 1,5 milyon çorba ve yemek kaplarının üzerinde “Yücel Yılmaz” yazılı logo bulunacak. 11 Mart’ta başlayacak iftar yemeği dağıtımı 9 Nisan’da sona erecek.

‘TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI VAR’

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Yücel Yılmaz’ın Balıkesir Büyükşehir Belediye’sinin tüm imkan ve kaynaklarını yeniden belediye başkanlığını kazanmak için seferber ettiğini söyledi. Sayıştay denetçilerini göreve çağıran CHP’li Serkan Sarı yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem de belediye başkan adayı olarak Yücel Yılmaz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarını yeniden seçilebilmek için kullanıyor. Daha önce belediye kaynakları kullanılarak Yücel Yılmaz’ın seçim kampanyası için tasarlanan ve yapılan ihaleleri kamuoyu ile paylaşmıştım. Yücel Yılmaz için anket, araştırma, analiz, raporlama gibi hizmetlere karşılık 103 milyon 597 bin 600 TL verildi. Giderayak bu neyin ihalesidir? diye sordum. Tık yok! Başkan sus pus! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Belediyemizin bütçesi Balıkesirli evlatlarımızın hakkı için değil Yücel Yılmaz’ın yeniden başkan seçilebilmesi için kullanılıyor.”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında Balıkesir’in 20 ilçesinde her gün iftarda sıcak yemek verilmesi mümkün ise 500 bin olan sayının daha artırılması gerektiğini söyledi. CHP’li Sarı şöyle devam etti:

“Dini değerlerimizi kullanarak belediye kaynakları ile çıkar elde etmeye çalışmak istismardır! Belediyenin kaynakları ile Balıkesirli hemşehrilerime verilecek iftarda yemek kutularında Yücel Yılmaz neden yazar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yazması gerekmez mi? İftar menüsü Yücel Yılmaz’ın kaynakları ile değil Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynakları ile vatandaşlarımıza verilecek. İftar menüsü Yücel Yılmaz’ın seçim propagandası olmamalı!”

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BAKANLIK İZİN VERMEMİŞTİ

CHP’li Serkan Sarı, AKP’li Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın Kamu İhale Kanunu’na uymadığı için hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın bu suç durusuna karşılık izin vermediğini ancak Danıştay’ın Aralık ayında verdiği kararla Yücel Yılmaz hakkında ön soruşturma yapılmasına onay çıktığını hatırlattı.