Üsküdar Belediyesi, İBB'nin Ramazan etkinliğinin iptali için dava açmıştı: Mahkeme kararını verdi

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği ramazan etkinliklerinin “kamu düzenini etkileyeceği” iddiasıyla iptal edilmesi için açtığı davayı reddetti. Mahkeme, kararını; “Ramazan ayının manevi iklimine uygun program ve etkinliklerin düzenlemesinde kamu yararı bulunduğu, etkinlik içeriğinin davacı belediyenin iddia ettiği olumsuz sonuçları doğurmasına elverişli olmadığı” gerekçesine dayandırdı.

AKP’li Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Mimar Sinan Meydanı’nda 23 Mart-21 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği “Geleneksel Ramazan Etkinlikleri”ne engel olmuş, İBB ekiplerinin Ramazan hazırlıklarına müdahale etmişti. Üsküdar Belediyesi zabıtası ile İBB zabıtası, 21 Mart’ta; Üsküdar Mimar Sinan Meydanı’nda karşı karşıya gelmiş ve İBB’nin kurduğu sahne malzemeleri ise kimliği belirsiz kişilerce alınmıştı.

Üsküdar Belediyesi, konuyu mahkemeye taşımış; Ramazan etkinliğinin yapılacağı yerin yakın mesafesinde hastane, çok sayıda işyeri ve mesken ile kütüphanenin bulunduğunu iddia etmiş, bölgede araç ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğunu iddia etmişti. Üsküdar Belediye, Ramazan etkinliğinin “kamu düzenini etkiyeceğini” ileri sürerek, iptaline karar verilmesini talep etmişti.

İBB ise yapılacak etkinlerinin yasaklanma yetkisinin vali veya kaymakama ait olduğunu yapılacak olan etkinliğin ise ramazan ayının manevi iklimine uygun faaliyet ve programlarla gerçekleşeceği, yaya ve araç trafiği ile ilgili olarak tüm önlemlerin alınacağı iddialarıyla davanın reddi gerektiğini savundu.

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, SAHTE BELGEYLE MAHKEME BAŞVURDU”

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Üsküdar Belediyesi’nin hazırladığı sahte evrakla mahkemeye başvurduğu ve yürütmeyi durdurma kararı aldığı belirtilmişti. Açıklama şöyleydi:

“İBB tarafından Üsküdar’a kazandırılan Mimar Sinan Meydanı’nın geleneksel ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapmasına engel olundu. Üsküdar Belediyesi yetkisi olmadığı halde İBB ekiplerinin ramazan hazırlıklarına müdahale etti. Her yıl olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Üsküdar Kaymakamlığına resmi yazıyla bilgi verdi. Ramazan etkinliklerinde konser planlaması olmadığı, elektronik imzalı resmi yazıda 'konser' ifadesi kullanılmadığı halde sonradan üretilen imzasız sahte bir belge ile Üsküdar Belediyesi mahkemeye başvurdu. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.”

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, kararını 15 Aralık 2023’te verdi. Mahkeme, Üsküdar Belediyesi’nin Ramazan etkinliğinin iptali talebini reddetti. Kararda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“SÖZ KONUSU MEYDANDA DAHA ÖNCE ETKİNLİK YAPILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR”

“Uyuşmazlıkta, davacı Belediye tarafından Üsküdar Mimar Sinan Meydanına 50,00 metre mesafede Yunus Emre Hastanesi’nin bulunduğunun, meydana yakın mesafede çok sayıda mesken ve işyerinin, kütüphanenin olduğunun, etkinlik yapılacak alanda yaya ve araç trafiğinin fazla olduğunun belirtildiği, etkinlikler nedeniyle oluşacak gürültüden vatandaşların olumsuz etkileneceğinin belirtildiği, öte yandan davacı belediye tarafından söz konusu meydanda daha önce etkinlik yapıldığı görülmektedir.

“AÇILAN DAVANIN REDDİNE”

Bu durumda, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanmak amacıyla büyükşehir belediyesinin sosyal kültürel etkinlik yapmasının mümkün olduğu, Ramazan ayının manevi iklimine uygun program ve etkinliklerin düzenlemesinde kamu yararı bulunduğu, etkinliğin içeriğinin söyleşi ve tiyatrodan ibaret olduğu, bunun dışında etkinlik alanına yemek stantlarının, el emeği ürünlere ilişkin stantların ve dinlenme alanlarının yapılmasının planlandığı, bu etkinlik içeriğinin ise davacı belediyenin iddia ettiği olumsuz sonuçları doğurmasına elverişli olmadığı dikkate alındığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”