Rant tepkisine Soylu davası

Evlerinden zorla çıkarılan ve sürgün edilen Fetihtepelilere zulüm bitmiyor. Rant projesine karşı direnmek için kurulan derneğin başkanı Şenel, Soylu’nun mafyatik isimlerle kurduğu ilişkiyi eleştirdiği gerekçesiyle yargılanıyor.

Gökay BAŞCAN

Kentsel dönüşüm adı altında zorla evlerinden çıkarılan ve sürgüne mahkûm bırakılan Fetihtepeliler Eski Bakan Süleyman Soylu’nun açtığı dava nedeniyle yargılanıyor. Geçen yıl zorla doğalgaz, elektrik, su altyapıları kesilen Fetihtepelilerin kurduğu Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada Derneği Başkanı Şenel Kartal’ın Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle cezası isteniyor.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Okmeydanı’nda bulunan Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi yurttaşlar için zulme dönüştü. Bir rant projesi olduğu gerekçesiyle karşı çıkan mahalleliler zorla evlerinden çıkarıldı. Bölgede inşaat sürerken AKP’li emlakçıların çekilişi henüz yapılmamış, yani kimin hangi evi alacağı belirlenmeden evleri satışa koyduğu ortaya çıktı.

Altyapı hizmetlerini kesmek için adeta mahalleyi kuşatan kolluk kuvvetlerine tepki gösterdiği gerekçesiyle yurttaşlar defalarca gözaltına alındı. Fetihtepelilerin kentsel dönüşüm sürecinde hak mağduriyetlerine karşı direnmek için kurduğu Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada Derneği’nin başkanı Şenel Kartal’ın yargılanma süreci devam ediyor. Defalarca gözaltına alınan Şenel’in geçen yıl haziran ayında polis kuşatması sırasında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mafyatik tiplerle kurduğu ilişkiyi eleştiren cümleleri hakaret sayıldı.

ELEŞTİRİ HAKARET SAYILDI

Savcılığın hakkında ceza istediği Şenel, Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde basit yargılama usulüyle yargılanıyor. Hakaret içeren bir cümlesi olmadığını, sarf ettiği sözlerin eleştiri niteliğinde olduğunu belirten Şenel, savunmasında yaşananları şu şekilde anımsattı: “Belediye hiçbir şekilde halkı muhatap almayarak baskı yoluyla bir kısım komşularımıza imza attırdı ve onların oturdukları dairelerin kapılarını pencerelerini söktü. Diğer bina içinde yaşayan kişilerin yaşam haklarını zora soktu. Bilinçli olarak bir yıpratma politikası başlattılar. Mahallede hırsızlıklar arttı.” Soylu ile ilgili ifadelerine ilişkin ise savunmada şu ifadeler yer aldı: “Olaylar esnasında telefonuma Soylu’nun ‘gece binayı yıkın, hukuk arkasından gelir’ videosu geldi. Elimdeki telefonu polis kameralarına tutarak şöyle bir konuşma yaptım: ‘Bizler TC vatandaşıyız. Hukukun üstünlüğü tartışılmaz. Hiçbir siyasetçi hukuk arkadan gelir diyemez’ dedim. Mafya yöneticisi Sedat Peker’in İçişleri Bakanı hakkında ‘süslü sülo vb. gibi birçok söz söylediğini, bu ülkenin kolluk kuvvetleri varken bu kişilerle neden iş yapıldığını ve doğru olmadığını söyledim. Hiçbir şekilde söylediğim hakaret olarak algılanamaz.”