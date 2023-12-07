Kimin evini kime satıyorsunuz?

Beyoğlu Belediye Başkanı ile fotoğrafları olan AKP üyesi bir emlakçı, kentsel dönüşüme giren Beyoğlu’nun Fetihtepe Mahallesi’nde kuralar çekilmeden önce, hangi dairenin kime verileceği belli olmayan bir evi satışa çıkardı.

Gökay BAŞCAN

AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin rantsal dönüşüm projesiyle yüzlerce insan evlerinden edildiği Fetihtepe Mahallesi’nde kuralar çekilmeden ve hangi evin kime verileceği belli olmada satışlara başlandı. Dönüşüm içerisindeki bir ev, AKP üyesi ve Beyoğlu Belediye Başkanı ile fotoğrafları olan Sedat Özkan adlı emlakçı tarafından emlak sitesine konuldu. Hatta binanın aidatı dahi belirlendi. İlan tepkiler üzerine kaldırılırken, emlakçı Sedat Özkan, ilanı ‘sahibinden.com’un kaldırdığını ileri sürdü. Yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu belirten Avukat Onur Cingil, “Demek ki kuradan önce daireler birilerine verilmiş” dedi.

MAHALLELİ ZULME UĞRADI

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Okmeydanı’nda bulunan Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını ancak bu projenin yeni rant kapılarını açmak için yapıldığını belirten Fetihtepeliler evlerinden zorla çıkartıldı. Göç etmeye zorlanan bölge halkı, elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı hizmetleri kesildiği için bir süre bölgede bulunan spor salonunda duş aldı, hastalar ilaçlarını komşularının dolaplarında saklamak zorunda kaldı.

Süreç içerisinde büyük zulümler maruz bırakılan bölge halkı, imza atmaya zorlandı. AKP’li Beyoğlu Belediyesi ise rant projesinin ihalesini Sedat Peker’in gündeme getirdiği, AKP yandaşı Kuzu ailesine verdi. Devlet bu proje kapsamında Kuzu ailesine 740 milyon TL ödüyor.

İnşaatların sürdüğü Fetihtepe’de, hak sahipleri henüz kura çekim yapılmadığı için dairelerini alamadı. Hangi dairenin, kime verileceğini belli değilken sahibinden.com’da satışına başlandı. Fetihtepelilerin kentsel dönüşüm sürecinde avukatlığını yapan Onur Cingil, satışın yasal olmadığını ve kuradan önce dairelerin birilerine verildiğini gösterdiğini belirtti.

SATIŞI MÜMKÜN DEĞİL

Satılık ilanıyla birlikte puzzle parçalarının birleştiğini belirten Cingil, “Çünkü 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’na baktığımızda bir alan riskli alansa burada artık ortaklığın giderilmesi davası açılamaz, yani paylar bölünemez. Her türlü satışı ve tasarrufu engelleyen şart konuluyor. Daha dairelerin hak sahiplerine özgülenmesi yapılmadı. Yani kura, tapu teslimi gibi hiçbir işlem yapılmadı. En önemlisi kura çekilmedi. Burada aidatına kadar yazılmış bir daire satışı yapılıyor olmasının tek bir izahı var. O da demek ki kuradan önce daireler birilerine verilmiş” ifadelerini kullandı.

Ortada büyük bir organizasyonun ve hilenin olduğuna dikkat çeken Cingil, şöyle konuştu: “Birilerinin kura öncesi tahsis edilen daireleri öğrendiğini anlayabiliyoruz. Bu kentsel dönüşüm sürecinin ne kadar adaletsiz olduğuna; dairelerin, yandaşına ve kendisinden gördüğü insanlara özgülendiğine şahit oluyoruz. Bu daireler satılıyor diğer masum insanlara alt katlar, düşük metrekareler veya kötü yerler kalacak. Burada deprem, insan, sağlıklı bir binada yaşam veya sosyal yaşam konuları söz konusu değil. Rant, daire satışı var. Öyle bir sistem kurulmuş ki aslında belediye kazanıyor, belediyenin yandaş müteahhiti kazanıyor, AKP’li emlakçı kazanıyor, AKP çevresi kazanıyor. Büyük olasılıkla yine aynı siyasi düzlemde çimento satan, demir satan, tuğla satan kazandı belki de ama tek kaybeden halk oldu. Deprem, can, depremin zararlı sonuçları burada hiçbir yerde geçmiyor. Tek olay el birliğiyle zenginleşme var. Kim zenginleşiyor, AKP cenahı.”

İddiaları sorduğumuz Emlakçı Sedat Özkan, daha önce Fetihtepe bölgesinde AKP için çalışmalar yaptığını ancak şu an aktif siyaset yapmadığını belirtti. Özkan, “Oradaki bir hak sahibi kendi payını satmak için bize başvurdu. Yasal olmayan bir durum yok” dedi.