Afet yasasını geri çekin!

İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi’nin rant odaklı kentsel dönüşüm hazırlıklarına karşı belediye önünde buluşan yurttaşlar, afet yasasının geri çekilmesini istedi.

Haber Merkezi

Beyoğlu Kent Savunması, Cihangir Güzelleştirme Derneği, Haliç Dayanışması, Okmeydanı Barınma Hakkı Mücadelesi platformlarının çağrısıyla yurttaşlar Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere ve Beyoğlu Belediyesinin kentsel dönüşüm hazırlıklarına karşı bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesi önünde buluşan yurttaşlar, afet yasasının geri çekilmesini talep etti. Belediyenin yasadaki değişikliklerle eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm hazırlığına girdiğini ifade eden yurttaşlar, depremin kâr hırsına bahane olarak kullanılamayacağını vurguladı. Platform adına konuşan Nazım Dikbaş, Beyoğlu Belediyesi’nin Tarlabaşı, Fetihtepe, Okmeydanı gibi semtlerdeki ‘dönüşüm’ projelerini anımsatarak, belediyenin 5 yıldır hazırlamadığı Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini, yeni yasa ile eşzamanlı olarak hazırlamak üzere çalışmalara başladığını söyledi. Yurttaşlar belediyeye şunları sordu: “Belge için bir adım atıldı mı? Atılmadıysa neden 5 yıl beklendi? Rantı yüksek yerlerde mi dönüşüme başlayacaksınız?"