Ranttan uzak bir belediyecilik

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dersim ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden yorum yapmanın mümkün olmadığını kaydeden Özel, "CHP olarak duruma şöyle bakıyoruz; Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı bütün İstanbul’a iyi geldi. O yüzden biz CHP olarak İmamoğlu’na bir kez daha bu görevi talep etmesi için bir yetki verdik. İstanbullular yetki verirse 5 yıl daha ranttan uzak bir belediyecilik olacak" diye konuştu.

Başak Demirtaş’ın olası adaylığı ile ilgili konuşan Özel, "Her vatandaşın hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı veya ‘katkısı olacaksa düşünebilirim’ demesi herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir" dedi.

Önümüzdeki hafta içinde Parti Meclisi’nde (PM) çok sayıda belediye başkanı adayını daha açıklayacaklarını bildiren Özel, "Hafta içinde Perşembe ya da Cuma günü yapacağımız Parti Meclisi toplantısında çok sayıda belediye başkan adayımızı daha açıklayacağız. Tahmin ediyorum ondan sonra da bir Parti Meclisimiz daha kalabilir. Belki çok istisnai haller için Parti Meclisleri yapılabilir. Ama bu Cuma günü ve önümüzdeki hafta oldukça mesafe alacağımızı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddialara da değinen Özel, " Merkez Bankası’nda vesayet savaşı yaşanıyor. Saray entrikaları ile başkan değiştiriliyor. Merkez Bankası’nın bu entrikalara ihtiyacı yok." dedi. Emekli maaşlarında yapılan yetersiz zamma da değinen Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini yineledi. Özel, "Güya zam yaptılar. Bu açlık demektir, sefalet demektir, yoksulluk demektir. Seyyanen zam vereceksen 7 bin lira vereceksin ki en az asgari ücret seviyesine gelsin.’’ diye konuştu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’i anma törenine katıldı.