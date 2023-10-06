Rasim Öztekin’in ismi sahnelerde yaşatılacak

Kültür Sanat Servisi

İki yıl önce yaşamını yitiren oyuncu Rasim Öztekin’in adı sahnelerde yaşatılacak. İBB Şehir Tiyatroları’nın Beylikdüzü’nde bugün açılacak sahnesine Rasim Öztekin’in adı verildi. Sahne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı bir törenle açılacak.

306 kişilik koltuk kapasitesine sahip olan Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi içinde yer alıyor. 17 bin m² alan üzerine kurulu Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde; kütüphane, etüt merkezi, gençlik merkezi, dans, tiyatro ve müzik atölyeleri, çocuk sineması, çocuk kütüphanesi, çok amaçlı salon, tiyatro salonu, eğitim merkezi, çocuk yuvası, pazar yeri, spor salonu, psikolog ve danışmanların yer aldığı psiko sosyal destek merkezi yer alıyor.

Rasim Öztekin Sahnesi’nin ekim ayı programı şöyle:

6-7 Ekim: Oscar

21 Ekim: Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin

28 Ekim: Gidiş Dönüş Moskova (Metro)