‘Re-Medea’ ve ‘ben Berlin’ festivalde

BirGün / EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali devam ediyor. 1 Aralık’ta başlayan festivalin dördüncü gününde iki oyun sahnelenecek.

Bugün saat 20.00’de Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Re-Medea oyunu sahnelenecek. Alsancak’ta yer alan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ise saat 20.00’da ben Berlin oyunu izlenecek.

Festival kapsamında dün ise İkaros Tiyatro, İkaros adlı oyunu sahnelerken, Bademler Köy Tiyatrosu da Bir Delinin Hatıra Defterini sergilendi.

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FESTİVALDE BUGÜN

• Re-Medea

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Saat 20.00

•ben Berlin

Türkan Saylan Kültür Merkezi, Saat 20.00