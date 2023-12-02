Tiyatroyla dönüşebiliriz

“Tiyatroyla, oyunlarla dönüşebiliriz” sloganıyla TAKSAV’ın düzenlediği 11’inci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali ‘dönüşüm’ temasıyla başladı. Emek Ödülü Erdal Özyağcılar’a, Onur Ödülü ise Nazan Kesal’a verildi.

Kültür Sanat Servisi

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali gerçekleşecek. ‘Dönüşüm’ temalı festival Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklaması ve yürüyüşle başladı. İzmir Sanat’ta gerçekleşen galada ise ödüller ve teşekkürler sahipleriyle buluştu. Galada; Emek Ödülü Erdal Özyağcılar’a, Onur Ödülü ise Nazan Kesal’a verildi.

Galada Cansu Ergin, Sami Hossain’in bendiri eşliğinde festivalin teması ‘dönüşüm’ modern dans performansıyla yorumlandı. 7 yıldır gerçekleştirilen festival etkinliklerinden Kısa Oyun Yazma Yarışması’nın sonuçları da açıklandı. Kısa Oyun Yazma Yarışması’nın 1’ncilik ödülü Kadir Samet Karaman’a, övgüye değer oyun ödülü Ozan Uzun’a verildi.

Festival öncesi yapılan açıklamada, “11’inic kez yola çıkıyoruz. Bu kez temamız ‘Dönüşüm’. Onlar ne kadar ikna etmeye çalışsalar da, biz 2 bin 500 yıl önce söylenen sözde olduğu gibi biliriz değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu. Oynayarak karşı çıkılır sahnelerde kader denilene, egemenlerin bize dayattıklarına. Oyunlarda başka biri olabiliriz, başka türlü bir hayat sürebiliriz, oyunlarda yeneriz yenilmeyenleri; temsilin gücünden alırız umudumuzu. Yenilsek de değişimin olabilirliğini gösterir tiyatro bize. Tiyatroyla, oyunlarla dönüşebiliriz” denildi.

Oyunların yarısından fazlasının ücretsiz olacağı vurgulanan açıklamada, “Festivalimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 gün şehrin birçok sahnesinde olacak. Tiyatroyla daha önce tanışmamış, farklı nedenlerle tiyatroya gitme imkânı olmayanları tiyatroyla tanıştırmayı, buluşturmayı amaçlayan festivalin, bu yılda oyunlarının yarıdan fazlası sosyal sorumluluk gereği ücretsiz olarak kentliyle buluşacak” ifadelerine yer verildi.

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FESTİVALDE BUGÜN

• Oz Büyücüsü - Beştepeler Sosyal Tesisi, Saat: 13.00-15.00

• Samica - İzmir Sanat, Saat: 20.00

• Celile - Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Geri dönüşüm malzemeleri ile mask yapımı atölyesi - Türkan Saylan Kültür Merkezi, Saat: 10.00-17.00