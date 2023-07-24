Real Madrid ABD'de ilk hazırlık maçına çıktı

Real Madrid, ABD kampında ilk hazırlık maçına çıktı. Madrid'in İtalyan devi Milan'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler sakatlığı sebebiyle forma giymedi.

İspanyol devi Real Madrid, sezonun ilk hazırlık maçında Milan ile karşılaştı. ABD'de oynanan maçta Real Madrid, Milan'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler, maç kadrosunda olmasına rağmen sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Arda, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle takımının son antrenmanına da katılmamıştı.

Milan'ı mağlup eden Real Madrid'in ilk 2 golünü Valverde, son golünü ise Vinicius kaydetti.

Real Madrid'de hücum bölgesine bu sezon eklenen Brahim Diaz ve Joselu ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Sakatlığının hafif olduğu açıklanan Arda'nın 3 gün sonra oynanacak Manchester United maçında oynaması bekleniyor.