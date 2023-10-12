Real Madrid'e Arda Güler'den iyi haber: Takımla çalışmalara başladı

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan milli futbolcu Arda Güler, bugün (12 Ekim Perşembe) yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştı.

Spor 12.10.2023 16:57 Giriş: 12.10.2023 16:57

Güncelleme: 12.10.2023 17:14 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Real Madrid / Twitter