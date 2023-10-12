Real Madrid'e Arda Güler'den iyi haber: Takımla çalışmalara başladı
La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan milli futbolcu Arda Güler, bugün (12 Ekim Perşembe) yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştı.
Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olan ve sakatlığı sebebiyle forma süresi bulamayan Arda Güler, takımla çalışmalara başladı.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den, Real Madrid’e transfer olan ancak ABD kampında diz sakatlığı geçirip ameliyat edilen, sonrasında ise sol arka adelesinden sakatlanan Arda Güler'den takımla antrenmana çıktı.
🟢 @10ardaguler ⚔️ @ferland_mendy 🔵#RMCity pic.twitter.com/ONWb6fWpAD— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 12, 2023
18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlıların bugünkü antrenmanın bir kısmında takımla beraber çalıştı.
Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıktıktan sonra 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlayan ve 26 Eylül'de tekrar sakatlanan Arda, bugünkü antrenmanda yer aldı.
Arda, antrenmanda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı.