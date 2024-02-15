Real Madrid'in efsanesi Luka Modric, sezon sonu vedaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük yıldızlarından Luka Modric'in sezon sonu Real Madrid'e veda etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Hem Real Madrid hem dünya tarihinin en büyük futbolcularından Luka Modric'in sezon sonu eflatun-beyazlı formaya veda edeceği belirtildi.

İspanyol basınınında Relevo'nun haberine göre Real Madrid, sezon sonu sözleşmesi bitecek Hırvat yıldız ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. 38 yaşındaki yıldız futbolcunun, 13 sezondur forma giydiği Real Madrid'e bu sezon sonu veda etmesi beklenirken kariyerine devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

Orta saha rotasyonunda çok sayıda oyuncu bulunan Madrid ekibinde Modric bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 24 maçta forma giyen Modric'in aldığı sürenin azlığından şikâyet ettiği de basına yansımıştı.

Modric bu sezon çıktığı maçlarda 1 gol atarken 6 asist kaydetti.

Real Madrid'e 2012 yazından Tottenham'da gelen Modric, şu ana kadar Madrid ekibiyle 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga, 5 İspanya Süper Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası 2 kez de İspanya Kral Kupası şampiyonluğu elde etti.