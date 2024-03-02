Real Madrid'in yeni Arda Güler planı

Real Madrid'in, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği genç yıldızı Arda Güler'i daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralamak istediği öne sürüldü.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Madrid ekibine yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre kulüp yönetimi, 19 yaşındaki yıldız oyuncuyu daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.

Madrid ekibinin, Arda Güler'in bu takımda forma giydikten sonra tıpkı geçmişte birçok oyuncuda yaptığı gibi takıma daha güçlü geri dönmesini amaçladığı belirtildi.

Arda'nın, La Liga'nın orta sıra takımlarından birine gönderilebileceği belirtildi.

Devre arası transfer döneminde de söz konusu iddialar gündeme gelmiş ancak hem teknik direktör Ancelotti hem de kulüp başkanı Florentino Perez, Arda'nın takıma kalacağını söylemişlerdi.

Sezonun ilk 5 ayını sakatlıklarla geçiren Arda Güler, ocak ayından beri 3'ü ligde olmak üzere toplam 5 resmî maçta forma giydi ve toplam 92 dakika süre alabildi.