Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, az süre alan Arda Güler ile ilgili konuştu. İtalyan teknik direktör Arda'nın sürelerini takımın çıkarlarına göre ayarlamaya çalıştığını belirterek "Sabırlı olmalıyız. Arda inanılmaz yetenekli, zamanı gelecek" dedi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Arda Güler'in durumu hakkında konuştu.

Yarın akşam Valencia ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, 19 yaşındaki genç yıldızın durumunun farkında olduğunu ancak Arda'nın sürelerini takımın çıkarlarına göre ayarlamaya çalıştığını söyledi.

"ZAMANI GELECEK"

Ancelotti, "Arda'nın gelişmesi için süreye ihtiyacı olduğunu biliyorum ama bu bazen takım çıkarlarıyla örtüşmüyor. Ona karşı daha sabırlı olmalıyız. Arda inanılmaz yetenekli, zamanı gelecek" dedi.

BELLINGHAM İYİLEŞTİ

Öte yandan Ancelotti, 2 hafta önce oynanan Girona maçında bileğinden sakatlanan İngiliz süperyıldız Jude Bellingham'ın iyileştiğini ve takıma katıldığını, Valencia maçında forma giyebileceğini açıkladı.

Geçen hafta cezalı olan Camavinga ve Carvajal de kadroya alınırken sezon başında çarpraz bağları kopan Eder Militao'nun da iyileştiği bildirildi. Ancak Militao'nun bu ay ortasındaki milli maç arasından sonra forma giymesi bekleniyor.

Benzer şekilde sezon öncesi çarpraz bağları kopan kaleci Thibaut Courtois'nın da nisan ayıyla beraber takıma katılması bekleniyor.