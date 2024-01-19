Real Madrid kupadan elendi, 21 maçlık serisi sona erdi

Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid'e uzatmalarda 4-2 mağlup olan Real Madrid kupadan elendi. Real Madrid'in 21 maçlık kaybetmeme serisi sona erdi.

Atletico Madrid, Süper Kupa'nın rövanşını Kral Kupası'nda aldı. Dün akşam kendi sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 4-2 yenen Atletico, kupada çeyrek finale yükseldi.

Atletico Madrid Lino'nun golüyle öne geçerken ilk yarının sonunda kaleci Oblak'ın kendi kalesine attığı golle Real Madrid beraberliği yakaladı.

Eski Real Madridli Morata'nın attığı gole Joselu cevap verince maç 2-2'lik skorla uzatmalara gitti.

Uzatmalarda ise Griezmann ile Riquelme'nin golleri Atletico'ya turu getirdi. Böylece Real Madrid'in 21 maçlık kaybetmeme serisi sona erdi. Real Madrid bu seride 17 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

REAL'İN 2 MAĞLUBİYETİ DE ATLETİCO'YA

Real Madrid bu sezon sadece 2 maç kaybederken iki mağlubiyetini de aynı statta Atletico Madrid'e karşı aldı.

İki takım böylece bir hafta arayla iki kez 120 dakikalık maç oynamış oldular. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da geçen hafta düzenlenen dörtlü Süper Kupa'nın yarı finalinde karşı karşıya gelen iki ekibin maçı 3-3'lük skorla uzatmaya gitmiş. Uzatmalarda gülen taraf 5-3 ile Real Madrid olmuştu.

Arda Güler Süper Kupa maçında son 10 dakikada forma giyerken dün akşam oynanan maçta ise oyuna girmedi.

İki takım 4 Şubat'a bu kez lig maçında Real Madrid'in sahasında karşı karşıya gelecek.