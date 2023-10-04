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Reel efektif döviz kuru eylülde yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde 55,52 seviyesine yükseldi.

Ekonomi
  • 04.10.2023 15:40
  • Giriş: 04.10.2023 15:40
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:43
Kaynak: AA
Reel efektif döviz kuru eylülde yükseldi
Fotoğraf: Depophotos

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 3,10 puan artarak 55,52'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 3,10 puan artarak 55,52'ye çıktı.

Endeks, ağustosta 52,42 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 3,48 puan artışla 84,81'den 88,29'a çıktı.

Türk lirasının değeri, eylülde geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,31 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,03 puan arttı.

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