MB Başkanı açıkladı: Parasal sıkılaşma devam edecek, enflasyonda beklenti en üst seviyede

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon'unda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan fiyat istikrarı amacı doğrultusunda tüm araçları kararlılıkla kullandıklarını söyledi. Yıl sonu enflasyonuna yönelik beklentilerini paylaşan Erkan, "Enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmekte" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyonuna ilişkin "Tahmin aralığımızın (yüzde 65) üst sınırında olması bekleniyor" dedi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor.

Konuşmasında, fiyat istikrarı amacı doğrultusunda tüm araçları kararlılıkla kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Erkan, "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süre gelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmakta" dedi.

Ücret, kur ve vergiler enflasyona önemli ölçüde yansıdığını ifade eden Erkan, yıl sonu enflasyonunun, enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği yorumunu yaptı. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 seviyesinde.

Erkan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz.

Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz. Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz.

Büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabilir. Ücret, kur ve vergiler enflasyona önemli ölçüde yansıdı.

Miktarsal sıkılaştırma kapsamında, Merkez Bankasının kur koruma desteği sağladığı hesapların zorunlu karşılık oranları artırılmıştır. Miktarsal sıkılaştırma kapsamında, Merkez Bankasının kur koruma desteği sağladığı hesapların zorunlu karşılık oranları artırılmıştır.

İlgili hesaplara ilişkin zorunlu karşılık oranları, kademeli olarak önce tüm vadeler için temmuz ayında yüzde 15, ardından eylül ayında 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 25 ve daha uzun vadeli hesaplar için yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Böylece miktarsal sıkılaştırma ile toplamda 700 milyar TL likidite sterilize edilmiştir.

"KARARLARIMIZIN OLUMLU YANSIMALARINI GÖRMEKTEYİZ"

Mevduat gelişmelerine baktığımızda ise, ağustos ayındaki kur korumalı hesaplardan Türk lirası vadeli mevduata geçişi teşvik eden kararlarımızın olumlu yansımalarını gözlemlemekteyiz.

Mevduat gelişmelerine baktığımızda ise, ağustos ayındaki kur korumalı hesaplardan Türk lirası vadeli mevduata geçişi teşvik eden kararlarımızın olumlu yansımalarını gözlemlemekteyiz.

Eylül ayı itibarıyla toplam mevduat artışının sürükleyicisi belirgin şekilde artan TL mevduat hesapları olmuştur.

Nitekim düzenlemeler neticesinde 22 Eylül itibarıyla son dört haftada KKM bakiyesi 64 milyar TL gerilerken, TL mevduatları 465 milyar TL artmış ve yabancı para mevduatları da 3,2 milyar dolar gerilemiştir.

Düzenlemelerin mevduat kompozisyonuna etkilerinin zaman içinde daha da belirgin hale geleceğini öngörüyoruz.

Kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM’den ve döviz mevduatlarından TL’ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL’ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir."