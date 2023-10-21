Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardım girişi başladı

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı geçici süreyle açıldı. Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, UNRWA'nın "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi. ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın saat 10.00’da açılacağı bilgisini aldıklarını duyurmuştu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmedi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ AÇIKLAMIŞTI

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da açılacağı bilgisini aldık" demişti.

Açıklamada, sınır kapısının yabancı vatandaşların Gazze'den çıkış yapabilmesi için açık kalacağı süreye ilişkin bilgi verilmezken, "Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

"SINIRDAKİ DURUM DİNAMİK"

Mısır’a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtilmişti.

ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır’daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarılmıştı.

Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedilmişti.

İsrail ve Filistin arasından 7 Ekim'de başlayan savaşta yüzlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. İsrail tarafından saldırıların yoğun yaşandığı yerlerden biir olan Gazze'ye yardımların ulaştırılacağı Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler engelleniyordu.