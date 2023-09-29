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Rehabilitasyon merkezinde dolandırıcılık: 27 kişi gözaltına alındı

Bartın'da, 3 gün önce bir rehabilitasyon merkezinde kamu kurumlarını dolandırdığı tesit edilen 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11'i adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 29.09.2023 09:58
  • Giriş: 29.09.2023 09:58
  • Güncelleme: 29.09.2023 10:05
Kaynak: İHA
Rehabilitasyon merkezinde dolandırıcılık: 27 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: İHA

Bartın’da, bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yapılan operasyonda kamu kurumlarını dolandırma ve sahte belge gibi suçlardan gözaltına alınan 5’i kadın 11 kişi adli makamlara gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 gün önce bir özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 27 kişiden 11’i işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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