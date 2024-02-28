Rekabet azaldı, kaynaklar şirketlere aktı

Kayıtlar, Belediye Başkanlığı döneminde yüksek tekliflere ihale verilmediği savunan AKP’li Altınok’u doğrulamadı. Belediyenin ihalelerinde önceki dönem yüzde 41 olan indirim oranı, Altınok döneminde yüzde 8’e kadar düştü.

Mustafa BİLDİRCİN

Keçiören Belediye Başkanı ve AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, BirGün’ün, “Altınok pazarlığı hep aynı kişilerle yapmış” haberinin ardından açıklama yaptı. AKP’li Altınok, Belediye Başkanlığı döneminde adrese teslim tek bir ihale dahi olmadığını iddia ederek, “Kim en düşük teklifi verdiyse ihaleyi o almıştır. Yüksek fiyat veren hiçbir firma bizden ihale alamamıştır.” ifadelerini kullandı.

Altınok’un açıklamalarının ardından gözler, Keçiören Belediyesi’nin ihalelerine çevrildi. Turgut Altınok’un son döneminden bir önceki dönem olan 2014-2019 dönemi ile Altınok ile geçilen 2019-2024 döneminin karşılaştırmasından dikkati çeken sonuçlar çıktı.

TOPLAM 579 İHALE

AKP’li Turgut Altınok idaresindeki Keçiören Belediyesi, Mart 2019-Şubat 2024 döneminde toplam 579 ihale sonuçlandırdı. İhalelerden 207’sinin pazarlık, 10’unun istisna, dördünün doğrudan temin, birinin ise belli istekliler arasında yöntemiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

İNDİRİM SADECE YÜZDE 8

Altınok döneminde, Keçiören Belediyesi’nce gerçekleştirilen ihalelerdeki kamu lehine indirim oranının düşüklüğü de dikkati çekti. Buna göre, toplam 1 milyar 513 milyon 552 bin TL’lik yaklaşık maliyet hesabının çıkarıldığı 579 ihalenin sözleşme bedelleri toplamı ise 1 milyar 389 milyon 733 bin TL oldu. Belediyenin düzenlediği ihalelerde, kamu lehine indirim oranı yalnızca yüzde 8 ile ifade edildi.

Turgut Altınok idaresinde geçilen 2019-2024 döneminde yüzde 8’de kalan kamu lehine indirim oranının 2014-2019 döneminde yüzde 41’e kadar ulaştığı öğrenildi. 2014-2019 döneminde Keçiören Belediyesi’nce gerçekleştirilen 696 ihalede toplam yaklaşık maliyet hesabının 1 milyar 652 milyon 403 bin TL, toplam harcamanın ise yüzde 41’lik tenzilat ile 970 milyon 273 bin TL olduğu belirtildi.