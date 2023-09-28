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Rekabet Kurulu, Duracell hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell hakkında, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak amacıyla rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Güncel
  • 28.09.2023 11:08
  • Giriş: 28.09.2023 11:08
  • Güncelleme: 28.09.2023 11:25
Rekabet Kurulu, Duracell hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunduğu öne sürülen pil tedarikçisi firma hakkında soruşturma başlattı.

Kurul, 7 Eylül'deki toplantısında hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi hakkındaki iddiaları ele aldı.

Söz konusu iddialarda firmanın, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği öne sürüldü.

Kurul, firma hakkında yürütülen ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeleri ciddi ve yeterli buldu.

Buna göre Rekabet  Kurulu, firma hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verdi.

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