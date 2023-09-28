Rekabet Kurulu, Duracell hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell hakkında, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak amacıyla rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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