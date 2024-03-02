Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Reklam AKP'ye, fatura CHP'ye

Sultangazi'de CHP'nin parasını ödeyerek kiraladığı reklam bildoardlarına AKP Sultangazi adayı ile Murat Kurum'un afişleri asıldı.

Siyaset
  • 02.03.2024 20:00
  • Giriş: 02.03.2024 20:00
  • Güncelleme: 02.03.2024 20:06
Reklam AKP'ye, fatura CHP'ye
ANKA

İstanbul Sultangazi'de CHP'nin parasını ödeyerek kiraladığı reklam billboardlarına AKP İstanbul Adayı Murat Kurum ile AKP Sultangazi Adayı Abdurrahman Dursun'un afişleri asıldı.

CHP üyesi Av. Şeyda Keçeci, gönüllü olarak Sultangazi’deki çalışmalara destek verdiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Uğur Mumcu Mahallesi Onur Market arkasında yer alan 2 adet billboard, 1-3 Mart'ta CHP’nin kullanımına tahsis edilmiştir. Buna rağmen AKP adaylarının fotoğrafları, ödemesini yaptığımız ve her türlü resmi prosedürü tamamladığımız halde kullanmaktadır"

Meral Akşener: "Emekliye bu bayram 7 bin TL vermek zorundasınız Erdoğan"
Şehir hastanesi açılışında konuşan Erdoğan: "Serzenişlerin farkındayız, aksaklıklar elbette çıkabilir"
BirGün'e Abone Ol