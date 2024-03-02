Şehir hastanesi açılışında konuşan Erdoğan: "Serzenişlerin farkındayız, aksaklıklar elbette çıkabilir"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi’nin açılışında konuştu. Erdoğan, “Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik. Şehir hastaneleri, sistem olarak ülkemize mahsus ve yeni bir sağlık hizmetidir. Böylesine yeni ve orijinal bir sistemin eksiklikleri ve aksaklıkları elbette çıkabilir. Vatandaşlarımızın bu konudaki kimi serzenişlerinin farkındayız. İnşallah bunları da en kısa sürede gidereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi’nin açılışında konuştu.

“Eğitim ve sağlık alanlarında 1,2 milyonu bulan personelle vatandaşımıza hizmet veriyoruz” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“EKSİKLİKLER AKSAKLIKLAR ELBETTE ÇIKABİLİR”

“Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik. Şehir hastaneleri, sistem olarak ülkemize mahsus ve yeni bir sağlık hizmetidir. Böylesine yeni ve orijinal bir sistemin eksiklikleri ve aksaklıkları elbette çıkabilir. Vatandaşlarımızın bu konudaki kimi serzenişlerinin farkındayız. İnşallah bunları da en kısa sürede gidereceğiz. Şehir hastanelerini eşi benzeri olmayan bir şifa merkezi olarak milletimizin hizmetine sunmaya devam etmekte kararlıyız. Eskiden bizim insanımız yurt dışına teşhis ve tedavi için giderdi. Şimdi ise Türkiye hemen her branşlarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biri haline geldi.

“HERKESİN BAŞKANI ANTALYA’DA NE YAPTI?”

Hamdolsun milletimiz Türkiye’nin nereden nereye geldiğini iyi biliyor ve hayır duasını her fırsatta ifade ediyor. 31 Mart’ta Antalya, ‘artık yeter, yeni bir adım atalım’ diyecek. Birilerinin dediği gibi ‘herkesin başkanı’...’Herkesin başkanı Antalya’da ne yaptı? Hiçbir şey yok. Tabelalarda ‘herkesin başkanı’ ifadesi... Kusura bakmayın bunlar yalan ve çarpık ifadeler. Dürüst olmayan ifadeler. Biz bütün yatırımlar 21 yılda Türkiye’nin bir başından diğer başına nasıl yaptığımızı artık herkes biliyor.

“HAYIRLI PROJELERİ TAKDİR ETMEK KİMSEYİ KÜÇÜLTMEZ”

Antalya bir turizm kenti. Ama bu turizm kentinde doğru dürüst havalimanlarımız, terminallerimiz var mıydı? Yoktu... Bizimle birlikte terminal binalarından tutunuz, pistlerine varıncaya kadar hepsi bir başka oldu. Şimdi hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış, millete hizmete etmemiş olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sağlıkta, enerjide, savunmada, turizmde, diğer alanda hayata geçirilen hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez. Ama bugün Türkiye 60 milyon turiste yürüyorsa, ve sadece turizm gelirleriyle bir patlamayı yaşıyorsa, işte bu atılan adımların neticesidir. Güzel işleri takdir etmek erdem işaretidir.

“BİZİM HASTANELERİMİZ KADAR MODERN ESERLERİ DÜNYADA ZOR BULURSUNUZ”

Bizim hastanelerimiz kadar modern, bizim okullarımız kadar yeni, bizim yollarımız kadar konforlu, bizim havalimanlarımız kadar ferah eserleri dünyada zor bulursunuz. Hastanelerle ilgili rahmetli Savaş Ay'ın programlarını izlemişsinizdir. Bir de buna genç, eğitimli, kabiliyetli, çalışkan, üretken nüfusumuzu eklediğimizde ortaya başka bir tablo çıkıyor. Gelişmiş ülkelerin 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl önce tamamladığı altyapıyı biz büyük ölçüde son çeyrek asırda kurarak onlarla rekabet edebilir hale geldik. Küresel krizlere rağmen ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinde bu gerçeğin çok büyük etkisi vardır. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarındaki yerimizi almaktır. Açılışını yaptığımız bu muhteşem şehir hastanemizin bir kez daha, sadece Antalya'nın değil, buraya gümbür gümbür turistler tedaviye gelecektir. Hayırlı olsun diyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum.”