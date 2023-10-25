Reklamlarla gelen ölümcül tehlike

Gelişigüzel kullanılan gıda takviyeleri, sağlığımıza ciddi zararlar verebilir. Eczacılar "Rant peşinde koşan şirketler kâğıt üzerinde alınan ruhsatlarla uygunsuz üretim yapıp, halkı kandırıp sağlıklarıyla oynayabiliyor" diye konuştu.

Sibel BAHÇETEPE

Gıda takviyeleri adı altında satılan ve bilinçsiz kullanılan ürünler ölümcül olabilir. Doktor ve eczacı danışmanlığında bu ürünlerin kullanılması gerektiğini belirten uzmanlar "İnsan sağlığıyla ilgili hiçbir fikri olmayan fenomenler parayı kim verirse onun ürünlerinin reklamlarını yapıyorlar. Ezberlenmiş cümlelerle yapılan reklamlarla kendi ceplerini doldururken kullanıcıları organ iflasına kadar götürebiliyor" uyarısını yaptı.

Eczacı Betül Gündüz Aydoğdu, gıda takviyelerinin kişilerin genel durumunu iyileştirmek için kullanılan vitamin, mineraller ve bitkisel ekstreler gibi etken maddeleri içeren, günümüzde gıda sayılan ama aslında ilaç sayılması gereken ürünler olduğunu söyledi.

Eczacı

Betül Gündüz Aydoğdu

ORGAN İFLASINA GİDEBİLİR

Bu ürünlerin eczacı ve doktor danışmanlığında kullanılması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu "Çünkü ilaç-gıda etkileşimi sıklıkla karşılaştığımız sorunlardandır. Örnek vermek gerekirse; eş dost önerisiyle folik asit içeren bir gıda takviyesi kullanan kanser hastasının tedavisi folik asit yüzünden hiçbir işe yaramayabilir. Kontrolsüzce sarı kantaron kullanan bir hasta kalp çarpıntısı ve titreme şikâyetleriyle kolayca hastanelik olabilir" dedi. Gıda takviyelerinin denetiminin yeteri kadar yapılmadığını anlatan Aydoğdu, özetle şunları söyledi: "Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olduğu için reklamlarının yapılması önünde hiçbir engel bulunmuyor. Ezberlenmiş cümlelerle yapılan reklamlarla kendi ceplerini doldururken kullanıcıları organ iflasına kadar götürebiliyor. Bilinçli olan hastalarımız ise bizlere sormadan bu ürünleri almıyorlar. Geçenlerde hastalarımın sıklıkla sorduğu, fenomenler tarafından bolca reklamı yapılan ürünlerden bir tanesini incelemek üzere satın aldım. Ambalajında 1200 mg kolajen içerdiğini yazan ürünün boyutundan şüpheye düştüğüm için tartma ihtiyacı hissettim. Normalde yardımcı maddeleriyle beraber 1200 mg’dan daha fazla çıkması gereken ürünü tarttığımda 1090 mg olarak gördüm. Rant peşinde koşan şirketler, kâğıt üzerinde alınan ruhsatlarla uygunsuz üretim yapıp korkusuzca halkı kandırıp sağlıklarıyla oynayabiliyorlar. Yanlış gıda takviyesi kullanmak ölüme bile götürebilir. Sosyal medya üzerinden beden algısını bozdukları gençlerimize zayıflama ürünleri pazarlıyorlar. Bu ürünlerin içerisine kalp krizine sebep olabilen yasaklı maddelerin koyulması sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi oluyor. Kontrolsüzce kullanılan her takviye vücutta birikmeye ve sonrasında çeşitli problemlere yol açabilir."

BALIK YAĞLARINA DİKKAT

İnternetten satılan ürünlere dikkat çeken Aydoğdu, "En büyük problem orijinalliğidir. Özellikle çocuklarımıza içirdiğimiz balık yağlarında kolaylıkla tağşişe başvurulduğunu görüyoruz. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünleri ekonomik kaygılarla tükettiğimiz zaman sonrasında karşılaştığımız sağlık sorunları önümüze daha yüklü faturalar çıkarabiliyor" dedi.