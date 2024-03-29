Rekora doymuyor: Gram altında yeni zirve
Ons altındaki artışla beraber rekor serisini sürdüren altının gram fiyatı 2 bin 449 liraya ulaşarak tarihi yüksek seviyesini gördü.
Kaynak: Haber Merkezi
Dolar kuruna paralel değer kazancını sürdüren altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gramı 2 bin 449 liraya ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 2 bin 233 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini bekliyor.
Saat 9.15 itibarıyla serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:
• Gram altın 2 bin 324 lira
• Çeyrek altın 3 bin 995 lira
• Yarım altın 7 bin 917 lira
• Cumhuriyet altını 15 bin 979 lira