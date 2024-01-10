Rektörden randevu itirafı: Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diş Hekimliği Fakültesi’nden randevu alamadığı için torpil yaptırdığını itiraf etti.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diş Hekimliği Fakültesi’nden randevu almak için torpil yaptırdığını itiraf etti.

Afton Postası'nın aktardığına göre AFSÜ’de bir kafede düzenlenen programda konuşan Okumuş, şu ifadeleri sarf etti:

“Diş hekimliği fakültesi. Birçok diş bölümümüzde hekim yokken, hoca yokken biz de üç hoca var. Birçok üniversitenin gıpta ile baktığı durumdayız. Peki bu insanlar buraya niye geliyor onu da söyleyeyim. Diş hekimliğinde akademisyen sayısını artırdık. Asistan sayısını artırdık. Diş hekimliği fakültesi açıldı, oraya öğrenci almaya başladık. Buradaki öğrencilerin staj uygulamaları bize ciddi avantaj sağladı. Bunun sonucunda daha fakültenin açıldığı ikinci üçüncü yılında neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi ful kapasite gitmeye başladı. Ful kapasiteyi geçtik en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı ‘Randevu alamıyoruz’ diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde kapanıyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var. Özellikle cerrahi işlemlerde veya ortodonti işlemlerinde, çocuk dişte vatandaşlar il dışına veya özele gidiyordu. Hizmetiniz kaliteli olunca sizi tercih etmeye başlıyorlar.”

BAKAN YARDIMCISININ TORPİL TRAFİĞİ

Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programında, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları kameralara yansımıştı. Daha önce "FETÖ'yü ziyaret ettim. Siyaset ve bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadeleri de gündem olan Can, torpil yazışmaları yaparken kameralara yakalanmıştı.

Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlendi. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği de kameralara yansımıştı.

Konuyla ilgili dün konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Talepler gelebilir ama tek kriterimiz liyakattır" derken Bakan Yardımcısı Can ise telefonunun yarım saat çekilmesinden rahatsız olmuştu.

Haber ve görüntülerle ilgili bugün RTÜK tarafından yayın yasağı da getirilmişti.