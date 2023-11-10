Rektöre 4X4 araç

Mustafa BİLDİRCİN

Üniversite rektörlerinin makam aracı yarışına Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel de eklendi. Çukurova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca açılan makam aracı ihalesinin ayrıntıları, “Rektörlük makamında kullanılmak üzere” alınacak aracın lüks özelliklerini gözler önüne serdi.

Çukurova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, “Rektörlük Makamında Makam Aracı Olarak Kullanılmak Üzere Binek Otomobil” ihalesinin onayını 20 Ekim’de aldı. İhalenin ise 9 Kasım’da düzenlendiği bildirildi.

İhale kapsamında hazırlanan ve piyasada, fiyatı 2 milyon TL’ye yaklaşan bir modele işaret eden teknik şartnamede belirtilen bazı özellikler şöyle kaydedildi:

• Model: 2,0 TDI SCR 200 PS DSG 4X4

• Koltuk Rengi: Deri - Havana Kahverengisi

• Motor Gücü: 200 hp

• Şanzıman: 7 vites / 4X4 Otomatik DSG

MAKAM ARACI YARIŞI

Çukurova Üniversitesi’nin lüks makam aracı ihalesi, akıllara lüks makam aracı alan rektörleri getirdi. Akademi, eğitim kalitesinden fiziki imkansızlıklara kadar çok sayıda sorunla gündeme gelirken lüks makam aracı alan bazı üniversiteler şöyle sıralandı:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi